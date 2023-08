Fußball: Ergebnisse vom Wochenende

Die SpVgg Bayern Hof konnte am vierten Spieltag der Bayernliga Nord ihren zweiten Sieg in der noch frischen Saison einfahren. Mit einem 1 zu 2 beim SV Fortuna Düsseldorf steht die Mannschaft aktuell auf Platz 10 der Tabelle.

Siege gab es in der Fußball-Landesliga Nordost auch für den FC Eintracht Münchberg und den SV Mitterteich. Münchberg setzte sich am Samstag zuhause mit einem 2 zu 0 gegen den 1. FC Herzogenaurach durch. Der SV Mitterteich konnte sich beim ASV Weisendorf mit einem 1 zu 2 wertvolle drei Punkte holen. Nur der FC Vorwärts Röslau ging am Samstag mit einer Niederlage vom Platz. Gegen die SpVgg Jahn Forchheim sprang am Ende nur ein 0 zu 2 für die Gegner raus. Damit ist Röslau nun das Schlusslicht der Tabelle.