Fußball: Ergebnisse vom Wochenende

Die SpVgg Bayern Hof hat es in der Fußball-Bayernliga verpasst, sich ins vordere Tabellenmittelfeld zu schieben. Am fünften Spieltag unterlagen die Hofer bei Aufsteiger SC Feucht mit 1:2. Mit fünf Punkten auf dem Konto stehen die Bayern in der Tabelle auf dem 11. Platz. Am kommenden Samstag geht es zu Hause gegen das bislang noch punktlose Schlusslicht SV Seligenporten.

Die Kickers Selb müssen in der Fußball-Landesliga weiter auf den ersten Saisonsieg warten – bei Jahn Forchheim unterlagen die Porzellanstädter deutlich mit 1:4. Viel besser läuft es dagegen beim FC Eintracht Münchberg. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den FSV Stadeln steht der Aufsteiger nach dem dritten Spieltag mit der Maximalausbeute von neun Punkten an der Tabellenspitze. Bereits am Freitag trennten sich der FC Vorwärts Röslau und der SV Mitterteich 3:3-Unentschieden.