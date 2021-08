Fußball-Ergebnisse: Regionale Vereine verlieren

Es gibt Tage, an denen läuft es einfach nicht. So ist das im Moment für einige heimische Fußballvereine. Am Abend haben sie keine Erfolgserlebnisse einfahren können. Im Toto-Pokal ist für den SV Mitterteich die Reise bereits in der zweiten Runde zu Ende. Der Landesligist unterlag gegen den Regionalligisten SC Eltersdorf zuhause mit 0:2.

Die SpVgg Bayern Hof kommt unterdessen dem Tabellenkeller in der Bayernliga immer näher. Nach einer 1:2-Niederlage im Nachholspiel beim TSV Großbardorf sind die Hofer Bayern auf den 13. Platz abgerutscht.