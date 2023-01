Fußball: Don Bosco Bamberg ist oberfränkischer Futsal-Hallenbezirksmeister

Der Fußball-Bayernligist DJK Don Bosco Bamberg ist oberfränkischer Bezirksmeister im Futsal. Die Domstädter setzten sich gestern in der Coburger HUK-Arena im Finale nach Sechsmeter-Schießen gegen den Bezirksligisten FC Oberhaid durch. Beide Mannschaften haben sich damit für die Bayerische Meisterschaft am Samstag in Burgebrach qualifiziert. Weniger erfolgreich verlief das Turnier für die Vertreter der Euroherz-Region: sowohl für den 1. FC Waldstein, den FC Rehau als auch den TuS Schauenstein war bereits nach Vorrunde Schluss.