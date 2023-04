Fußball: Die wichtigsten Partien am Wochenende

Bayernliga

Im Abstiegskampf der Fußball-Bayernliga ist die SpVgg Bayern Hof erneut auswärts gefordert. Die Mannschaft von Mikheil Sajaia muss beim Tabellenfünften TSV Abtswind antreten. Während die Unterfranken aus dem Landkreis Kitzingen aus den letzten vier Spielen 10 von 12 möglichen Punkten holen konnten, haben die Bayern zuletzt eine 2:3-Niederlage kassiert und haben drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Erstmals im Kader steht heute der 24jährige US-Amerikaner Pierrce Miller, der zuletzt in der dritten spanischen Liga bei Merida AD unter Vertrag stand. Anstoß ist um 16 Uhr.

Landesliga Nordost

Der FC Vorwärts Röslau will in der Fußball-Landesliga seinen Lauf fortsetzen. Die Mannschaft von Andreas Lang hat in diesem Jahr alle drei Spiele auswärts gewonnen – heute soll die Serie im ersten Heimspiel des Jahres gegen den FSV Erlangen-Bruck ausgebaut werden. Auch der SV Mitterteich hat Heimrecht – die Stiftländer bekommen es mit der SG Quelle Fürth zu tun. Anstoß ist jeweils um 15 Uhr.

Die Zwangspause für den FC Eintracht Münchberg geht unterdessen weiter: Nach diversen Spielabsagen, ist auch die heutige Partie gegen den punktgleichen Verfolger SpVgg Jahn Forchheim abgeblasen worden. Damit steigt auch der Termindruck – denn bis Ende Mai müssen laut BFV alle Liga-Spiele durch sein.

Frauen-Regionalliga

Ist der Abstieg des FFC Hof aus der Fußball-Regionalliga der Frauen bereits besiegelt oder können die Hoferinnen den Kopf noch aus der Schlinge ziehen? Angesichts von sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bei acht noch ausstehenden Spielen, hat das Heimspiel gegen den SV Frauenbiburg bereits Endspielcharakter. Bislang gab es für den FFC unter Kevin Schmidt in vier Spielen vier Niederlagen – gegen den Tabellenvorletzten aus Niederbayern soll sich das Blatt zum Guten wenden. Anstoß im SF Sportpark an der Ossecker Straße ist morgen um 14 Uhr.