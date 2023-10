Fußball: Die Spiele am Wochenende

In der Fußball-Bayernliga Nord kommt es heute zu einem Duell im Tabellenmittelfeld. Die SpVgg Bayern Hof empfängt den SSV Jahn Regensburg II. Anstoß auf der Grünen Au ist um 14 Uhr. Der FC Vorwärts Röslau konnte am Dienstag in der Landesliga Nordost einen Sieg verbuchen. Den Aufwind will die Mannschaft heute mitnehmen. Ab 15 Uhr kommt der TSV Buch. Der SV Mitterteich ist auswärts gefordert, und zwar bei der SpVgg Jahn Forchheim. Spielbeginn ist ebenfalls um 15 Uhr. Der FC Eintracht Münchberg will zuhause den Platz an der Tabellenspitze verteidigen, und zwar ab 15 Uhr beim FSV Stadeln.

Der 1. FFC Hof spielt morgen zuhause gegen die Kickers Offenbach. Anpfiff im Ossecker Stadion ist um 11 Uhr.