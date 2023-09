Fußball: Die Spiele am Wochenende

Beim letzten Spiel ist die Erfolgsserie der SpVgg Bayern Hof gerissen. Heute gibt es aber die Chance auf die nächsten drei Punkte. Ab 14 Uhr ist der FC Ingolstadt 04 II auf der Grünen Au zu Gast.

In der Landesliga Nordost kommt es heute zu einem Derby. Es begegnen sich der FC Eintracht Münchberg und der FC Vorwärts Röslau. Münchberg ist als Tabellendritter der klare Favorit. Der FC Vorwärts Röslau ist trotz eines Siegs im letzten Spiel weiter Tabellenschlusslicht. Anpfiff ist um 14 Uhr. Der SV Mitterteich spielt ab 15 Uhr daheim gegen den VfR Katschenreuth.

Ein Heimspiel steht morgen auch für den 1. FFC Hof an. Dann kommt die Eintracht Frankfurt U19 in den SF Sportpark am Ossecker Stadion. Gegen den Tabellenzehnten stehen die Chancen für die Hofer Damen gut. Los geht es morgen um 14 Uhr.