Fußball: Die Spiele am Wochenende

In letzter Zeit läuft es gut für die SpVgg Bayern Hof. Sie hat sich in der Tabellenmitte der Bayernliga Nord eingependelt. Heute haben die Hofer Bayern aber ein schweres Los gezogen. Sie sind ab 16 Uhr zu Gast beim Tabellenersten, dem ASV Cham. Das Team aus der Oberpfalz hat in der aktuellen Saison noch kein Spiel verloren.

Der Start in die neue Saison der Frauen Regionalliga Süd hätte für die Damen des 1. FFC Hof nicht besser laufen können. Am vergangenen Wochenende konnten sie einen 3 zu 0 Sieg verbuchen. Morgen bestreitet der 1. FFC Hof das erste Auswärtsspiel der noch ganz frischen Saison. Morgen sind die Damen zu Gast beim SC Dortelweil. Anstoß ist um 14 Uhr.

Die Schere für die regionalen Mannschaften geht in der Landesliga Nordost aktuell sehr weit auseinander. Während sich der SV Mitterteich und der FC Eintracht Münchberg der Tabellenspitze nähern, ist der FC Vorwärts Röslau weiterhin das Tabellenschlusslicht. Der SV Mitterteich ist ab 15 Uhr zu Gast beim SV Buckenhofen. Für den FC Eintracht Münchberg startet das Spiel gegen den SV Unterreichenbach daheim ebenfalls um 15 Uhr. Der FC Vorwärts Röslau ist erst morgen gefordert. Dann ist die Mannschaft ab 16 Uhr beim ASV Weisendorf zu Gast.