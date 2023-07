Fußball: Die Ergebnisse vom Wochenende

In der neuen Bayernliga-Saison konnte die SpVgg Bayern Hof am vergangenen Samstag den ersten Sieg einfahren und damit drei Punkte holen. Gegen den 1. SC Feucht ging es auf der Grünen Au 3 zu 1 aus. In der Landesliga Nordost musste der FC Eintracht Münchberg gegen den SV Buckenhofen ran. Den Münchbergern ist auswärts ein 0 zu 1 gelungen. Der 1. FC Vorwärts Röslau musste sich dagegen gegen den SC 04 Schwabach mit 5 zu 3 geschlagen geben. Der SV Mitterteich hatte am Wochenende überraschend spielfrei. Die Partie gegen die SpVgg Bayreuth II wurde abgesetzt.