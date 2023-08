Fußball: Die Ergebnisse vom Wochenende

Die SpVgg Bayern Hof konnte am vergangenen Wochenende den dritten Sieg in dieser Saison Bayernliga Nord einfahren. Das Spiel gegen den TSV Abtswind ging mit 2 zu 0 zu Ende.

Aus dem Tabellenkeller herausgekommen ist der FC Vorwärts Röslau in der Fußball Landesliga Nordost auch am Wochenende nicht. Gegen den SC Großschwarzenlohe hat es jedoch für ein 2 zu 2 Unentschieden gereicht. Röslau konnte sich damit den ersten Punkt in der Saison sichern.

Der FC Eintracht Münchberg konnte am Samstag einen deutlichen Sieg verbuchen. Die Münchberger haben mit 4 zu 0 gegen die SpVgg Jahn Forchheim gewonnen. Damit steht der FC Eintracht Münchberg aktuell auf Tabellenplatz 5.