Fußball: Die Ergebnisse der Bayern- und Landesliga

Für die SpVgg Bayern Hof ist auch der zweite Spieltag der neuen Saison in der Fußball Bayernliga ohne Erfolg geblieben: Mit 0 zu 2 hat die DJK Ammerthal das Spiel für sich entschieden.

Ohne Tor blieb auch der FC Eintracht Münchberg in der Landesliga Nordost gegen den TSV Buch. Am Ende stand es 0 zu 1 für die Nürnberger.

Das Derby zwischen dem SV Mitterteich und dem FC Vorwärts Röslau, hat Mitterteich mit 3 zu 1 gewonnen.