Fußball-Bayernliga: Zwei Ausfälle für die SpVgg Bayern Hof

Gerade erst ist die SpVgg Bayern Hof ins Training eingestiegen – da muss der Fußball-Bayernligist ein paar Rückschläge im Kader hinnehmen. Wie der Verein mitteilt, verlässt Torhüter Jonas Lang die Gelb-Schwarzen. Er beginnt im Herbst eine Polizeiausbildung und war zuletzt Stammtorwart der Hofer Bayern.

Anders ist bei Mittelfeldspieler Maximilian Renk. Er will seinen Vertrag erstmal ruhen lassen, weil er sich die kommenden Monate auf sein duales Studium konzentrieren will. Ab Januar will er dann wieder in den Spielbetrieb bei der SpVgg Bayern Hof einsteigen.