Die SpVgg Bayern Hof steht nach 16 Partien auf Platz 8 in der Bayernliga Nord – und damit recht gesichert im Tabellenmittelfeld. Beim Blick auf die Tabelle wäre ein Sieg heute also durchaus drin. Der Würzburger FV 04 kommt nach Hof. Die Unterfranken stehen auf dem drittletzten Tabellenplatz. Spielbeginn an der Grünen Au ist um 15 Uhr.