Nach vielen Wochen hat der Bayerische Fußball-Verband eine Entscheidung über die Bayernliga getroffen. Die Saison soll im September weitergehen, die kommenden Saison fällt aus. Was mit dem Toto-Pokal passiert, ist jetzt auch geklärt. Der steht ja normalerweise im Sommer zwischen den beiden Spielzeiten an. Diesmal findet er in zwei Blöcken statt – im Herbst und im Frühling. Die Bayernligisten spielen dann in der spielfreien Zeit aus, wer in der kommenden Saison in die Regionalliga aufsteigt.