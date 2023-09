Die SpVgg Bayern Hof ist in der aktuellen Bayernliga-Saison im Rückstand, zumindest was die Anzahl der Spiele angeht. Deswegen steht auch heute Abend ein Nachholspiel an. Die SpVgg Bayern Hof ist ab 19 Uhr beim ATSV Erlangen zu Gast. Nach dem Sieg am vergangenen Samstag gegen den TSV Kornburg stehen die Chancen für die Hofer Bayern auch gegen den Tabellenvierzehnten ganz gut.