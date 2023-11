In der vergangenen Woche musste die SpVgg Bayern Hof gegen den TSV Neudrossenfeld eine Niederlage einstecken. Die wollen die Hofer Bayern wieder wett machen. Das wird aber gar nicht so einfach. Die SpVgg Bayern Hof ist nämlich ab 15 Uhr zu Gast beim SC Eltersdorf, der mit 37 Punkten aktuell auf Platz 2 in der Fußball Bayernliga Nord steht.