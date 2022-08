Fußball-Bayernliga: SpVgg Bayern Hof vor richtungsweisendem Oberfranken-Derby

Im siebten Anlauf will die SpVgg Bayern Hof in der Fußball-Bayernliga den ersten Saisonsieg landen. Im Oberfranken-Derby gastieren die Bayern am Abend bei der DJK Don Bosco Bamberg. Gelingt dem Schlusslicht auch beim seit vier Spielen sieglosen Tabellen-14. aus der Domstadt kein Erfolgserlebnis, dürfte es für Trainer Perparim Gashi ungemütlich werden. Der fühlt sich derweil aber fest im Sattel – gegenüber der Frankenpost sagte er, er mache sich wenig Sorgen und konzentriere sich zuerst auf seine Jungs. Anstoß in Bamberg ist um 19 Uhr.