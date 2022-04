Fußball-Bayernliga: SpVgg Bayern Hof verliert Oberfranken-Derby

Die SpVgg Bayern Hof kommt in der Fußball-Bayernliga nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Am Abend unterlagen die Bayern in einem Nachholspiel vor knapp 400 Zuschauern auf der Grünen Au gegen Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg mit 0:1. Der entscheidende Treffer des Oberfranken-Derbys fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit. Damit beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze bei noch neun ausstehenden Spielen nur noch vier Punkte. Am Samstag steht bereits das nächste Heimspiel an – dann kommt mit der SpVgg Ansbach der Tabellendritte nach Hof.