Die Siegesserie hat in Mittelfranken ein Ende gefunden: Die SpVgg Bayern Hof hat in der Fußball Bayernliga am Abend gegen den ATSV Erlangen verloren. Mit 0 zu 2 mussten die Hofer Bayern wieder nach Hause fahren. Weil das ein Qualifizierungsspiel für den bayerischen Toto-Pokal war, sind sie auch da raus.