Fußball-Bayernliga: SpVgg Bayern Hof stellt Weichen für Zukunft

Noch steht nicht fest, in welcher Liga die SpVgg Bayern Hof in der kommenden Saison antritt, trotzdem hat der abstiegsbedrohte Fußball-Bayernligist vor der Relegation Personalentscheidungen getroffen. Demnach werden die langjährigen Leistungsträger Nico Schmidt, Ferdinand Seifert und Hüseyin Durkan auch in der neuen Saison das Hofer Trikot tragen. Mit den während der Saison zum Kader gestoßenen Alexander Seidel und Jean Paul Ajala-Alexis ist der Vertrag ebenfalls verlängert worden. Laut Geschäftsführer Achim Schubert bleibt der Verein damit seiner Linie treu, ehrgeizigen Kickern aus der eigenen Jugendabteilung beziehungsweise der Region die Plattform für höherklassigen Amateurfußball zu bieten.