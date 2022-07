Fußball-Bayernliga: SpVgg Bayern Hof muss zum Saisonstart bei Aufsteiger Geesdorf ran

Die Vorbereitung auf die neue Saison war kurz und intensiv – ab diesem Wochenende rollt in der Fußball-Bayernliga wieder der Ball. Die SpVgg Bayern Hof will unter dem neuen Trainer Gashi am Verjüngungskurs festhalten und möglichst schnell den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Zum Auftakt sind die Bayern heute bei Aufsteiger 1.FC Geesdorf gefordert. Anstoß ist um 14 Uhr 30. Bereits am Mittwoch steht dann gegen die U21 von Zweitligist Jahn Regensburg das erste Heimspiel an. Unterdessen meldet die Spielvereinigung einen Blitz-Transfer. Der 22-jährige Toni Sieber von SSV Bad Brambach soll künftig die Offensive der Hofer verstärken.