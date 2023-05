Fußball-Bayernliga: SpVgg Bayern Hof in der Relegation

Die SpVgg Bayern Hof muss den Klassenerhalt in der Fußball-Bayernliga über den Umweg der Relegation schaffen. In der ersten von maximal zwei Runden treffen die Bayern mit dem FC Fuchsstadt auf den Tabellenzweiten der Landesliga Nordwest. Die Unterfranken aus dem Landkreis Bad Kissingen sind extrem heimstark und haben in dieser Saison nur eines ihrer 18 Heimspiele verloren. Das Hinspiel in Fuchsstadt findet morgen (31.05.) um 18 Uhr 30 statt – das Rückspiel in Hof am Samstag.

Die Mannschaft, die nach Addition der Ergebnisse aus Hin- und Rückspiel mehr Treffer erzielt hat, qualifiziert sich für die 2. Runde. Bei Gleichstand nach Addition beider Spielergebnisse wird das Rückspiel um 2 mal 15 Minuten verlängert – sollte auch dann keine Entscheidung gefallen sein, entscheidet das Elfmeterschießen.