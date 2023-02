Fußball-Bayernliga: SpVgg Bayern Hof holt Auswärtspunkt

Die SpVgg Bayern Hof ist in der Fußball-Bayernliga mit einem Unentschieden ins Punktspieljahr gestartet. In einem Nachholspiel erkämpfte sich die Mannschaft von Mikhail Sajaia ein torloses Unentschieden beim Würzburger FV. Dadurch haben die Bayern den Rückstand auf der rettende Ufer auf zwei Punkte verkürzen können. Am kommenden Samstag geht es nun zu Hause mit dem Oberfranken-Derby gegen den FC Eintracht Bamberg weiter.

Der FC Vorwärts Röslau konnte in der Fußball-Landesliga einen Auswärtssieg bejubeln. Im Nachholspiel beim 1.FC Herzogenaurach setzte sich das Team von Andreas Lang mit 2:1 durch und hat nun – bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz – fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsrang.