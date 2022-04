Fußball-Bayernliga: SpVgg Bayern Hof empfängt SpVgg Ansbach

Auf die SpVgg Bayern Hof wartet in der Fußball-Bayernliga heute der nächste schwere Gegner. Mit der SpVgg Ansbach geht es zu Hause gegen den Tabellendritten. Während die Mittelfranken um den Aufstieg in die Regionalliga spielen, sind die Hofer weiter mitten im Abstiegskampf. Aus den letzten vier Spielen holten sie nur einen Punkt und so hat die Mannschaft von Roman Pribyl nur vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Mit einem Heimsieg könnten sich die Hofer etwas Luft verschaffen … Anstoß auf der Grünen Au ist um 15 Uhr.