Fußball-Bayernliga: SpVgg Bayern Hof empfängt Seligenporten

Nach zuletzt zwei Auswärtsspielen in Serie, hat die SpVgg Bayern Hof am Nachmittag Heimrecht. Am 6. Spieltag der Fußball-Bayernliga bekommen es die Hofer mit dem SV Seligenporten zu tun. Alles andere als ein Sieg gegen das noch punktlose Tabellenschlusslicht wäre eine Riesenüberraschung, zumal Seligenporten den schwächsten Sturm und die zweitschlechteste Abwehr der Liga stellt. Allerdings zählen die Oberpfälzer zu den Angstgegnern der Bayern – von den letzten 21 Pflichtspielen konnten sie nur vier gewinnen. Anstoß auf der Grünen Au ist um 15 Uhr.