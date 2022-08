Fußball-Bayernliga: SpVgg Bayern Hof bleibt weiter sieglos

Die SpVgg Bayern Hof wartet in der Fußball-Bayernliga weiter auf einen Sieg. Vor nicht einmal 400 Zuschauern verloren die Bayern am Samstag das von Trainer Gashi als richtungsweisend bezeichnete Heimspiel gegen den ATSV Erlangen mit 1:3. Damit bleiben die Hofer Tabellenletzter. Anlass zu Spekulationen gibt derweil der Besuch von Ex-Trainer Gino Lettieri. Der gebürtige Schweizer von 1997 bis 2000 Trainer der Bayern und zuletzt Co-Trainer beim griechischen Erstligisten AEK Athen. Ob seine Anwesenheit auf der Grünen Au Zufall war oder ob er an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, werden die kommenden Tage zeigen. Der Druck auf Perparim Gashi wird jedenfalls bei anhaltender Erfolglosigkeit nicht weniger. Am Freitag steht das Auswärtsspiel bei Don Bosco Bamberg an.