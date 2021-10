Fußball-Bayernliga: Spiele am Wochenende

Nach drei Spielen ohne Sieg mit 11 Gegentoren will die SpVgg Bayern Hof in der Fußball-Bayernliga zurück in die Erfolgsspur. Mit der DJK Vilzing kommt heute der Tabellendritte auf die Grüne Au. Die Oberpfälzer stellen die drittbeste Abwehr der Liga und haben aus den letzten fünf Spielen 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Anstoß ist um 15 Uhr.

Im Spitzenspiel der Fußball-Frauen-Bayernliga will der FFC Hof die Tabellenführung verteidigen. Am 7. Spieltag empfängt der FFC die Zweitligareserve des FC Ingolstadt. Die Schanzerinnen liegen mit nur einem Punkt Abstand hinter dem Spitzenreiter Hof auf Platz Drei. Dabei ist Ingolstadt nicht gerade der Lieblingsgegner der Hoferinnen – von den bisher fünf Spielen hat man vier verloren. Anstoß im Stadion an der Ossecker Straße ist um 16 Uhr 30.