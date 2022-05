Mit einem Heimspiel verabschiedet sich die SpVgg Bayern Hof heute in der Fußball-Bayernliga in die Sommerpause. Am letzten Spieltag der Saison bekommen es die Hofer mit dem bereits als Teilnehmer der Abstiegsrelegation feststehenden TSV Karlburg zu tun. Anstoß auf der Grünen Au ist um 14 Uhr.