Fußball-Bayernliga-Relegation: SpVgg Bayern Hof meistert erste Runde souverän

Die SpVgg Bayern Hof muss in der Relegation um den Klassenerhalt in der Fußball-Bayernliga kämpfen. Die erste Runde hat die Mannschaft schon mal souverän gemeistert. Nach dem 7:0 im Hinspiel gegen den Landesligisten FC Fuchsstadt konnten die Hofer Bayern das Rückspiel ruhiger angehen. Am Ende gab’s ein 1:1 unentschieden. Damit geht’s in der zweiten Runde gegen den Bayernligisten TSV Großbardorf. Die beiden Begegnungen in dieser Saison dürften Rückenwind geben. Die konnte die SpVgg Bayern Hof für sich entscheiden. Das Hinspiel ist am Mittwoch zuhause um 18 Uhr 30.