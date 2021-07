Fußball-Bayernliga: Oberfranken-Derby zwischen Bamberg und Hof

Gleich zu Beginn der neuen Fußball-Bayernliga-Saison steht eine „englische Woche“ auf dem Programm. Die SpVgg Bayern ist dabei am Abend im Oberfranken-Derby beim FC Eintracht Bamberg zu Gast. Die Pflichtspielbilanz beider Teams ist nahezu ausgeglichen: sieben Bamberger Siegen, stehen sechs Hofer Erfolge sowie drei Unentschieden gegenüber. Das letzte Aufeinandertreffen am 26. September 2020 in der Qualifikation für den Toto-Pokal ging mit 4:1 an die Bamberger. Anstoß im Fuchs-Park-Stadion ist heute um 19 Uhr.