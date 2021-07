Für die SpVgg Bayern Hof steht am dritten Spieltag der Fußball-Bayernliga das nächste Oberfranken-Derby an. Nachdem man am Dienstag beim FC Eintracht Bamberg mit 1:7 unter die Räder kam, steht die Mannschaft von Roman Pribyl heute gegen die DJK Don Bosco Bamberg schon unter Druck. Mit dem ersten Saisonsieg soll der Fehlstart verhindert werden, denn bisher haben die Hofer erst einen Punkt auf der Habenseite. Anstoß auf der Grünen Au ist um 15 Uhr.