Die SpVgg Bayern Hof kann am Abend im Abstiegskampf der Fußball-Bayernliga weiter Boden gut machen. In einem Nachholspiel empfangen die Bayern den SC Feucht. Trotz der jüngsten Niederlage gegen das Topteam aus Erlangen, geht die Mannschaft von Roman Pribyl durchaus selbstbewusst in die Partie gegen den Tabellenachten. Mit einem Heimsieg könnte man den Vorsprung auf die Konkurrenz auf bis zu 10 Punkte vergrößern. Anstoß auf der Grünen Au ist um 18 Uhr 30.