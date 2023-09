In der Fußball Bayernliga hat die SpVgg Bayern Hof zwar keinen weiteren Sieg verbuchen können. Mit einem 2 zu 2 Unentschieden können die Hofer Bayern trotzdem zufrieden sein, nachdem sie gegen den SV Donaustauf am Abend bis zur Nachspielzeit im Rückstand lagen. Damit rutschen die Hofer in der Tabelle auf Platz 9 – bleiben aber damit im guten Mittelfeld und punktgleich mit Ammerthal auf Platz 8.