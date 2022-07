Fußball-Bayernliga: Heimpremiere der SpVgg Bayern Hof

Auf die Mannschaften in der Fußball-Bayernliga wartet gleich zu Beginn der neuen Saison eine „englische Woche“. Die SpVgg Bayern Hof bekommt es am zweiten Spieltag dabei mit dem SSV Jahn Regensburg II zu tun. Gegen die U21 des Zweitligisten aus der Oberpfalz gibt Trainer Perparim Gashi sein Heimdebüt. Nachdem die Bayern beim Auftakt-Unentschieden in Geesdorf zwei Punkte liegen lassen haben, sollen heute die Chancen besser genutzt und der erste Sieg eingefahren werden. Anstoß auf der Grünen Au ist um 18 Uhr 30.