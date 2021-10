Fußball-Bayernliga: Findet Bayern Hof zurück in die Erfolgsspur?

Nach vier Spielen ohne Sieg in Folge will die SpVgg Bayern Hof heute endlich wieder einen Dreier einfahren. Die Hofer sind beim TSV Karlburg zu Gast, der aktuell einen Punkt weniger auf dem Konto hat. Während die Gastgeber mit gerade einmal 13 geschossenen Toren die schwächste Offensive der Liga stellen, haben die Bayern schon 39 Gegentore und damit die drittmeisten aller Vereine kassiert. Ein Auswärtssieg würde der Mannschaft von Roman Pribyl im Kampf gegen den Abstieg durchaus gut tun. Anstoß in Unterfranken ist um 16 Uhr.