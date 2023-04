Fußball-Bayernliga: Derby zwischen Weiden und Hof im Zeichen des Abstiegskampfes

Derbyzeit in der Fußball-Bayernliga: am Abend stehen sich die SpVgg SV Weiden und die SpVgg Bayern Hof gegenüber. Während die Oberpfälzer bei 11 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer das Ticket für die Relegation so gut wie gebucht haben, haben die Hofer noch realistische Chancen auf den direkten Klassenerhalt. Trainer Mikhail Sajaia will mit einem Sieg weiter Boden gut machen, warnt aber davor, den Tabellenvorletzten zu unterschätzen. Anstoß im Sparda-Bank-Stadion in Weiden ist um 19 Uhr.