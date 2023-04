Derbyzeit in der Fußball-Bayernliga: am Abend stehen sich die SpVgg SV Weiden und die SpVgg Bayern Hof gegenüber. Während die (…)

Am 30. Spieltag der Fußball-Landesliga steht am Abend das Derby zwischen dem FC Vorwärts Röslau und dem FC Eintracht Münchberg auf dem (…)

Herren-Fußball: Diese Partien stehen am langen Osterwochenende an

Auch am Osterwochenende müssen die Fußballer in der Region ran. Die SpVgg Bayern Hof will unbedingt in der Bayernliga Nord bleiben. (…)