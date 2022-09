Nach einem 1:1 Unentschieden gegen den 1.SC Feucht am vergangenen Spieltag will die Spielvereinigung Bayern Hof heute wieder punkten. In der Bayernliga Nord geht es heute zuhause gegen den Tabellenelften TSV Großbardorf aus Unterfranken. Die Spielvereinigung Bayern Hof steht weiterhin mit 3 Punkten und ohne Sieg aus 10 Partien als Tabellenletzter da. Spielbeginn auf der Grünen Au ist um 15 Uhr.