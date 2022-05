Der Klassenerhalt ist eingetütet, jetzt geht es für die SpVgg Bayern Hof in der Fußball-Bayernliga noch um Bonus-Punkte. Heute wollen die Hofer den derzeitigen Tabellendritten SpVgg Ansbach ärgern. Die Mittelfranken kämpfen um den direkten Aufstieg in die Regionalliga – und die Hofer Bayern können im Vierkampf zwischen Ansbach, Bamberg, Erlangen und Vilzing das Zünglein an der Waage sein. Anstoß auf der Grünen Au ist um 18 Uhr 30.