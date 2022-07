Fußball-Bayernliga: Bayern Hof wartet weiter auf ersten Sieg

Die SpVgg Bayern Hof wartet in der Fußball-Bayernliga weiter auf den ersten Sieg. Beim ASV Neumarkt unterlagen die Bayern mit 0:1. Nach dem dritten Spieltag steht mit Mannschaft von Perparim Gashi, der sich in der Schlussphase selbst eingewechselt hat, mit nur einem Punkt auf der Habenseite weiter auf dem vorletzten Platz. Damit stehen die Bayern in der noch frühen Phase der Saison bereits unter Zugzwang – doch die nächste Aufgabe hat es durchaus in sich: am kommenden Samstag geht es zu Hause gegen den noch ungeschlagenen Tabellendritten Würzburger FV.