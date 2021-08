Kaum Zeit zum Durchschnaufen gibt es in der Anfangsphase der neuen Saison für die SpVgg Bayern Hof. Auf die Bayern wartet in der Fußball-Bayernliga bereits die zweite „englische Woche“ und das vierte Spiel innerhalb von 12 Tagen. Am Abend ist die Mannschaft von Roman Pribyl beim bislang noch sieglosen FC Sand gefordert – Anstoß ist um 18 Uhr 30.