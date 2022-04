Die SpVgg Bayern Hof hat in der Fußball-Bayernliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt geschafft. Die Bayern setzten sich in einem Nachholspiel mit 1:0 gegen den SC Feucht durch. Das „goldene Tor“ vor knapp 300 Zuschauern auf der Grünen Au erzielte Frey nach einer guten Stunde. Damit haben die Hofer als Tabellen-12. jetzt sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze.