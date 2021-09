Die SpVgg Bayern will sich in der Tabelle der Fußball-Bayernliga weiter nach vorne arbeiten. Am Abend gastieren die Gelb-Schwarzen beim ATSV Erlangen. Momentan liegen die Mittelfranken sechs Punkte vor den Hofern – diesen Rückstand wollen sie verkürzen und die bislang eher magere Auswärtsbilanz mit nur einem Sieg aufbessern. Anstoß ist um 19 Uhr.