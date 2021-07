Fußball-Bayernliga: Bayern Hof kassiert heftige Derby-Klatsche

Die SpVgg Bayern Hof hat in der Fußball-Bayernliga eine heftige Niederlage kassiert. Am zweiten Spieltag kamen die Hofer im Oberfranken-Derby beim FC Eintracht Bamberg nach schwacher Leistung mit 1:7 unter die Räder. Bereits zur Halbzeit lag die Mannschaft von Roman Pribyl aussichtslos mit 0:6 zurück und präsentierte sich wie ein Absteiger. Den Ehrentreffer für die Bayern erzielte Nico Schmidt in der 88. Spielminute. Am kommenden Samstag steht schon das nächste Derby an – dann kommt die DJK Don Bosco Bamberg auf die Grüne Au.