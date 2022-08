Fußball-Bayernliga: Bayern Hof kassiert deutliche Derby-Pleite in Bamberg

Die Lage für die SpVgg Bayern Hof in der Fußball-Bayernliga wird immer prekärer. Am Abend unterlagen die Hofer im Oberfranken-Derby bei der DJK Don Bosco Bamberg mit 0:4. Damit warten die Bayern auch nach dem siebten Spieltag auf den ersten Saisonsieg und bleiben Tabellenletzter. Durch die neuerliche Niederlage dürfte auch die Luft für Trainer Perparim Gashi immer dünner werden. Noch perlt die Kritik scheinbar an ihm ab – er verspüre keinen Druck, sondern konzentriere sich voll auf die Mannschaft, so Gashi gegenüber der Frankenpost. Im nächsten Spiel geht es am kommenden Samstag zu Hause gegen die DJK Gebenbach.