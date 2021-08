Fußball-Bayernliga: Bayern Hof holt ersten Auswärtspunkt

Die SpVgg Bayern Hof hat in der Fußball-Bayernliga ihren ersten Auswärtspunkt der Saison eingefahren. Am vierten Spieltag erkämpften sich die Hofer ein verdientes 1:1-Unentschieden beim FC Sand. Den Ausgleichstreffer erzielte Petracek in der 82. Minute – kurz vor Schluss wäre dem Stürmer fast noch der Siegtreffer für die Mannschaft von Roman Pribyl gelungen. Mit fünf Punkten auf dem Konto haben sich die Hofer nun auf den neunten Platz verbessert. Am Samstag steht bereits das nächste Auswärtsspiel statt – dann beim punktgleichen Tabellennachbarn SC Feucht.