Fußball-Bayernliga: Bayern Hof gewinnt in Ammerthal

Die SpVgg Bayern Hof hat in der Fußball-Bayernliga den zweiten Sieg in Folge eingefahren, Beim Tabellendritten DJK Ammerthal setzten sich die Hofer überraschend mit 4:3 durch. Dabei ließ sich die Mannschaft von Mikheil Sajaia auch von einem 0:2-Rückstand und dem späten Ausgleich nicht beeindrucken. In der 89. Minute brachte ein direkt verwandelter Freistoß von Frey die Entscheidung zu Gunsten der Bayern, die dadurch ein weiteres Lebenszeichen Hofer im Abstiegskampf gesendet haben. Am kommenden Samstag steht nun das Derby gegen Weiden auf dem Spielplan.