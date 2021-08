Die SpVgg Bayern Hof muss heute in der Fußball-Bayernliga erneut auswärts antreten. Die Gelb-Schwarzen gastieren beim SC Feucht. Mit einem Sieg beim punktgleichen Tabellennachbarn wollen die Hofer in der Tabelle weiter nach oben klettern. Das letzte mal standen sich beide Teams im November 2015 gegenüber – damals gewann Feucht mit 3:0. Heute will die Mannschaft von Roman Pribyl den Spieß umdrehen. Anstoß ist um 15 Uhr.