Fußball-Bayernliga: Bayern Hof empfängt Eintracht Bamberg

Auf die SpVgg Bayern Hof wartet am Abend eine schwere Aufgabe. In einem Nachholspiel der Fußball-Bayernliga empfangen die Hofer den FC Eintracht Bamberg zum Oberfranken-Derby. Gegen den Tabellenzweiten aus der Domstadt ist die Mannschaft nur Außenseiter – die letzten fünf Derbys gingen allesamt an Bamberg – das Hinspiel mit 4:0. Im Kampf um den direkten Klassenerhalt können die Hofer jeden Punkt dringend gebrauchen – aktuell beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer bei noch fünf ausstehenden Spielen fünf Punkte. Anstoß auf der Grünen Au ist um 18 Uhr 30.