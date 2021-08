Fußball-Bayernliga: Bayern Hof beim Würzburger FV

Nach zwei Niederlagen in den letzten beiden Spielen, will die SpVgg Bayern Hof am Nachmittag beim Würzburger FV einen Sieg einfahren. Anstoß ist um 15 Uhr.

Der FC Vorwärts Röslau muss in der Landesliga Nordost ebenfalls um 15 Uhr auswärts gegen Jahn Forchheim ran. Der SV Mitterteich spielt gegen den FSV Erlangen-Bruck. Anpfiff ist um 16 Uhr. Der FC Eintracht Münchberg will morgen gegen den 1. FC Herzogenaurach die Tabellenführung verteidigen. Los geht’s um 17 Uhr. Gestern konnten die Kickers Selb in der Landesliga Nordost jubeln – die Kickers haben nämlich 4:1 gegen TSV Neudrossenfeld gewonnen.